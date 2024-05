Ausstellung im Kunsthaus Troisdorf Frank Baquet hat einen anderen Blick auf die Realität

Die „Farbgitter“, alles sogenannte ChromaLuxe, also Farbdrucke auf Metall, erinnern entfernt an die berühmten geometrischen Rasterkonstruktionen von Piet Mondrian, nicht stilistisch, aber vom Ansatz her. So wie der berühmte Vertreter des niederländischen Konstruktivismus lässt sich Baquet auch von der Realität inspirieren. Die Bilder sind an der Realität orientierte Abstraktionen, wie etwa die wunderschönen Formstrudel. Das eine sieht fast wie eine nachträglich colorierte Zeichnung aus. Entstanden sind die Bilder durch Langzeitbelichtungen von rotierenden leuchtenden Objekten. Dabei entstehen Wirbel in einem nur scheinbar chaotischen System. Aus dem weiß-grauen System dieser Wirbelmuster werden hell- und dunkelblaue Schattierungen geboren. Kompakter kommt das zweite Bild daher, weil die Wirbel übersichtlicher sind und nachvollziehbare Überschneidungen bilden, ein Zusammenspiel ästhetischer Spannung.