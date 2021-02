Auto musste geborgen werden : Autofahrerin fährt in Troisdorf auf Bahnschienen

Autofahrerin fährt in Troisdorf auf Bahnschienen

In Troisdorf war eine Frau am frühen Morgen auf Abwegen unterwegs. Foto: Alf Kaufmann

Troisdorf-Sieglar Falsch abgebogen ist am Montagmorgen eine 65-jährige Autofahrerin in Troisdorf-Sieglar. Statt auf die Straße lenkte sie auf die parallel verlaufende Schienenstrecke ein, wo ihr Auto schließlich zum Stehen kam.

Am Montagmorgen ist eine 65-jährige Frau in der Troisdorfer Grabenstraße mit ihrem Auto auf den Bahnschienen gelandet. Laut Aussage der Einsatzkräfte sei die Frau in der Morgendämmerung gegen 7 Uhr im Ortsteil Sieglar mit ihrem Fahrzeug unterwegs gewesen und hatte den Übergang vom asphaltierten Schienenweg auf die separierte Streckenführung der Bahn übersehen. Etwa 50 Meter nach Beginn der Schienenstrecke stoppte das Fahrzeug.