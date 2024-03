Verfahren vor dem Landgericht Bonn Troisdorfer gesteht Steuerhinterziehung

Leicht scheint es dem 63-Jährigen nicht gefallen zu sein, „vor Gericht komplett die Hosen herunter zu lassen“, wie es sein Anwalt Michael Hakner ausdrückte. Sein Mandant habe sich seine illegale Geschäftspraxis lange Zeit schöngeredet, nun aber übernehme er die Verantwortung. „Ich habe die Steuer in großem Ausmaß verkürzt“, hieß es in der von Hakner und seinem Kollegen Ingo Heuel gemeinsam vorgetragenen Erklärung des älteren Angeklagten. Die ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen 27 Fälle der Steuerhinterziehung im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 11. Juli 2019 hätten sich wie in der Anklage formuliert zugetragen. Einzig bei der Höhe der in der Anklageschrift genannten Steuerbeträge sehe er Abweichungen. So sei zum Beispiel in einem Fall schlicht falsch addiert worden, was allerdings zu einer Differenz von fast 300.000 Euro geführt habe.