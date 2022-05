Landtagswahl 2022 in NRW : So haben die Menschen im Wahlkreis 28 gewählt

Landtagswahl 2022 in NRW : So haben die Menschen im Rhein-Sieg-Kreis III gewählt Hier finden Sie die Wahlergebnisse der Landtagswahl aus dem Wahlkreis 27. Wie haben die Menschen in Alfter, Bornheim, Rheinbach, Swisttal und Weilerswist gewählt? Die Ergebnisse werden laufend aktualisiert.