Förderzusage vom Bund : Troisdorf bekommt Geld für Innenstadtentwicklung

Troisdorf Auch der Rewe hat seine Filiale im City-Center geschlossen. Die Stadt Troisdorf bleibt zuversichtlich. Sie bekommt einen weiteren Millionenbetrag, um dem massiven Leerstand in der Innenstadt entgegenzutreten.

„Der Inhaber des Ladenlokals, in dem der Rewe war, führt Gespräche zur Folgenutzung“, sagt Plugge. Entgegen in der Bevölkerung kursierendem Gemunkel werden die dort ebenfalls untergebrachten Geschäfte von Aldi und Peek & Cloppenburg indes weiter bestehen bleiben. Wie berichtet, kämpft die Stadt gegen erheblichen Leerstand in der City an. Vor allem rund ums Forum Troisdorf, das frühere Hertie-Gebäude, sieht es trostlos aus. Der Buchhändler gegenüber vom Forum ist mittlerweile an einen anderen Standort in der Troisdorfer Innenstand umgezogen. Das Schuhgeschäft Deichmann bleibt auch weiter in der Fußgängerzone. „Troisdorf ist für uns grundsätzlich ein attraktiver Standort“, so ein Unternehmenssprecher.