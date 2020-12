Ölsperre wird eingerichtet : Bagger stürzt bei Uferarbeiten in die Agger und verliert Öl

Foto: Christof Schmoll

Lohmar Mit einer Ölsperre in der Agger, will die Feuerwehr in Lohmer derzeit eine Verunreinigung des Gewässers verhindern. Zuvor war ein Minibagger in den Fluss gerutscht.



In Lohmar-Neuhonrath ist am Vormittag ein Minibagger in die Agger gestürzt. Bei Pflegearbeiten im Uferbereich, hat das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache den Halt verloren und ist in den Fluss gerutscht.

Da der Minibagger Öl verliert, ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort und und errichtet in der Agger eine Ölsperre. Dafür wird von den Einsatzkräfen die Ortszufahrt von der Bundestraße 484 für den Verkehr komplett gesperrt.

(Weitere Berichterstattung folgt.)

(ga)