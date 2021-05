Verhandlung am Bonner Landgericht : Männer sollen bei Fahrradraub Jugendliche attackiert haben

Bonn/Troisdorf Zwei Schwager aus Troisdorf stehen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht. Die Männer sollen drei Jugendlichen unter Einsatz eines Teleskopschlagstocks ein Fahrrad geraubt haben.

Zwei 34 und 35 Jahre alte Schwager aus Troisdorf müssen sich seit Mittwochmorgen vor dem Bonner Landgericht verantworten, weil sie am 13. Juni vergangenen Jahres drei Jugendlichen unter Einsatz eines Teleskopschlagstocks ein Fahrrad geraubt haben sollen. Der Ältere der beiden muss sich außerdem noch wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten.Es kristallisierte sich aber am ersten Verhandlungstages heraus, dass die Geschichte mit den Jugendlichen möglicherweise nicht ganz so einfach ist. Sein Mandant habe einen der Jugendlichen mit dem Teleskopschlagstock geschlagen, so der Anwalt des älteren Angeklagten. Daran gebe es nichts zu rütteln. Ein Raub, wie von der Staatsanwaltschaft angenommen, liege allerdings nicht vor.