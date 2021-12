Urteil in Siegburg : Mann aus Troisdorf erhält nach Angriff auf Polizisten Bewährungsstrafe

Siegburg/Troisdorf Ein 29-jähriger Troisdorfer musste sich am Dienstag vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten. Ihm wurden gefährliche Körperverletzung und ein Angriff auf die einschreitenden Polizisten vorgeworfen. Er gestand und erhielt eine Bewährungsstrafe.

Gleich zu Beginn der Verhandlung am Dienstagmorgen am Siegburger Amtsgericht kam der Angeklagte glimpflich davon: Da er nicht zum geplanten Termin erschien, setzte Richterin Elisabeth Signing Fosso den Haftbefehl wieder in Vollzug. Der 29-Jährige wäre daraufhin verhaftet worden und hätte im Gefängnis auf einen neu angesetzten Termin warten müssen. Mit zwanzig Minuten Verspätung stand der Troisdorfer aber doch noch in der Tür, die gerade entlassenen Zeugen konnten alle schnell wieder zurückgerufen werden. Das Gericht hat ihn am Ende wegen Körperverletzung zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe mit einer dreijährigen Bewährungszeit verurteilt.