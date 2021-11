Verhandlung in Bonn : Mann aus Troisdorf wirft Blumenkübel um und landet vor Gericht

Troisdorf/Bonn Eine Überwachungskamera hat aufgezeichnet, wie ein Mann vor einem Troisdorfer Einfamilienhaus randalierte. Nun musste er sich vor dem Bonner Landgericht verantworten. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Warum er den Blumenkübel vor dem Einfamilienhaus überhaupt ins Auge gefasst hatte, konnte das Gericht nicht mehr klären. Weil er aber das Pflanzgefäß samt enthaltener Botanik am 21. November vergangenen Jahres gegen kurz nach halb drei nachts offenbar in alkoholisiertem Zustand auf die Straße befördert hatte, musste sich ein heute 26-jähriger Troisdorfer vor Gericht verantworten. Nun hat eine Berufungskammer am Bonner Landgericht das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 200 Euro eingestellt.