Neues Urteil am Landgericht Bonn Mann missbrauchte minderjährige Schwägerinnen

Das Ehepaar lebte seit seiner Hochzeit im Jahr 2015 in einem Haus in Much. Die letzte Tat musste das Mädchen kurz vor seinem zwölften Geburtstag im Jahr 2018 erdulden. Mittlerweile war der Straßenbauer mit seiner Frau nach Neunkirchen-Seelscheid gezogen und an dem neuen Wohnort wurde dann auch die ältere Schwester in mindestens drei Fällen zum Opfer des 31-Jährigen. Die erste Tat zulasten der damals Zwölfjährigen ereignete sich im Frühsommer 2017.