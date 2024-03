Angeklagter musste Drogensucht finanzieren 15 Monate Haft für Dieb aus Troisdorf

Beim Diebstahl mit Waffen ging das Gericht allerdings von einem minder schweren Fall aus, da der Angeklagte zwar ein Messer bei sich trug, dieses aber fast unbrauchbar war. Der Mann zeigte sich vollumfänglich geständig. Er hatte sich in der Nacht vom 17. Juni auf den 18. Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in Troisdorf verschafft, indem er ein Fenster der Glasfront einschlug, während ein weiterer unbekannt gebliebener Mittäter draußen gewartet hatte. Nachdem er auf diese Weise in die Gaststätte gelangt war, hatte der Angeklagte aus der Kasse an der Theke Bargeld in Höhe von 200 Euro, außerdem unter anderem einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer sowie Kopfhörer und weitere Gegenstände im Wert von einigen Hundert Euro entwendet.