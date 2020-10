Nach Übergriff auf Polizisten in Troisdorf : Maskenverweigerer wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt

Nach Übergriff auf Polizisten in Troisdorf

Symbolfoto: Ein Schild weist an einem Geschäft auf die Maskenpflicht beim Einkaufen hin. Foto: dpa/Stefan Sauer

Bonn/Troisdorf Zwei Männer und eine Frau sollen im Mai einen Zwischenfall in einem Troisdorfer Supermarkt provoziert haben, um gegen die damals neue Maskenpflicht zu protestieren. Wegen der Bedeutung des Verfahrens geht die Anklage ans Bonner Landgericht.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Einkaufen war erst gut eine Woche alt: Am 9. Mai dieses Jahres sollen zwei Männer und eine Frau einen gewalttätigen Zwischenfall in einem Supermarkt in Troisdorf provoziert haben. Sie wollten offenbar gegen die Maßnahme zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 protestieren. Nun hat die Bonner Staatsanwaltschaft Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen die drei Beteiligten erhoben.