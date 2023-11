Polizei im Dauereinsatz Mehrere Wohnungseinbrüche in Troisdorf und Niederkassel

Troisdorf/Niederkassel · Gleich mehrfach musste die Polizei am Dienstag in Troisdorf und Niederkassel wegen Wohnungseinbrüchen ausrücken. In allen Fällen konnten die Täter bislang unerkannt flüchten.

25.11.2023 , 12:42 Uhr

Am Dienstag wurde in Troisdorf und Niederkassel gleich dreimal in Wohnhäuser eingebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst





Von Chantal Dötsch