Amtsgericht Siegburg : Mehrfach angeklagter Troisdorfer kommt mit Bewährung davon

Troisdorf/Siegburg Zwei Männer aus Troisdorf waren jetzt vor dem Amtsgericht Siegburg mehrfach angeklagt – unter anderem wegen Körperverletzung und Urkundenfälschung. Einer gestand und bekam eine Bewährungsstrafe, der andere erschien nicht zur Verhandlung und wird nun per Haftbefehl gesucht.

Die Anklage las sich wie ein Krimi-Buchcover: Zwei Troisdorfern im Alter von 35 und 46 Jahren wurde Zwangsprostitution von Jugendlichen vorgeworfen. Sie sollen illegale Spielautomaten in einer Bar betrieben haben. Hinzu kommen Körperverletzung, räuberische Erpressung, Urkundenfälschung und Handel mit verschreibungspflichtigen Potenzmitteln. Zudem soll der ältere der beiden Männer einen Kredit mit Wucherzinsen vermittelt haben – die er dann unter Gewaltandrohungen eintrieb. Bei der Verhandlung am Siegburger Amtsgericht jedoch wurde aus dem angekündigten Gerichtskrimi schnell eine Kurzgeschichte. Der jüngere der beiden Angeklagten erschien gar nicht erst. Der mitangeklagte Kompagnon wurde vom Bonner Anwalt Michael Hakner vertreten, der es scheinbar als eine Art Fingerübung sah, die Anklageschrift ordentlich einzudampfen. Sein Mandant zeigte sich zu allem, was übrig blieb, geständig und erhielt eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten.