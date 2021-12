Zwischen Sankt Augustin und Troisdorf : Melanbogenbrücke kommt frühestens 2028

An der Melanbogenbrücke: Denis Waldästl (l.), Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, und sein Troisdorfer Fraktionskollege Achim Tüttenberg Foto: Dylan Cem Akalin

Troisdorf/Sankt Augustin Vor genau 15 Jahren wurde die Melanbogenbrücke zwischen Sankt Augustin und Troisdorf für den Schwerlastverkehr gesperrt. Ihr Zustand ist marode. Der Neubau verschob sich immer wieder. Die SPD im Kreistag kritisiert, dass das Projekt nicht vorankommt.

Auf den Tag ist es 15 Jahre her, dass Gutachter des Landesbetriebs Straßenbau so starke Ermüdungserscheinungen im Material der Melanbogenbrücke zwischen Sankt Augustin und Troisdorf ausmachten, dass der Schwerlastverkehr seitdem nicht mehr über dieses Bauwerk die Sieg überqueren darf. Notmaßnahmen sahen sogenannte Hosenträger, verstärkende Stahlträger in der Konstruktion, vor, damit die 1929 erbaute Brücke wenigstens den Autoverkehr noch tragen kann.