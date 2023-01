Auto am Fluss gefunden : Einsatzkräfte suchten Siegufer nach vermisster Frau ab

Ein fahrerloser Pkw wurde am Uferhang an der Melanbrücke in Troisdorf gesichtet. Foto: Alf Kaufmann

Update Troisdorf Nachdem eine 31-Jährige Sonntagnacht als vermisst gemeldet wurde, ist am Montag ihr Auto am Siegufer bei Troisdorf entdeckt worden. Die Polizei suchte den Bereich ab, konnte sie aber nicht finden, und bittet nun um Hinweise.

Am Rand der Sieg an der Melanbrücke in Troisdorf ist am Montagvormittag ein grauer VW Golf gefunden worden. Daraufhin suchten Einsatzkräfte das Siegufer mit Schlauchbooten, Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach der 31 Jahre alten Fahrzeughalterin ab, weil diese zuvor als vermisst gemeldet worden war.