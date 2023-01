An der Melanbrücke in Troisdorf : Leeres Auto am Siegufer gesichtet: Polizei sucht Fahrer

Ein fahrerloser Pkw wurde am Uferhang an der Melanbrücke in Troisdorf gesichtet. Foto: Alf Kaufmann

Troisdorf Am Montag ist ein Fahrzeug am Siegufer an der Melanbrücke in Troisdorf gesichtet worden. Einsatzkräfte untersuchen die Sieg und den umliegenden Bereich nach dem Fahrer sowie das Auto nach möglichen Hinweisen.



Am Montagvormittag ist am Rand der Sieg an der Melanbrücke in Troisdorf ein Fahrzeug gesichtet worden. Der Fahrer des grauen VW Golf wird zurzeit gesucht. Nach GA-Informationen besteht Grund zur Sorge, dass sich die Person in der Sieg befinden könnte. Feuerwehr, Bundespolizei und Einsatzkräfte der DLRG untersuchen den Bereich und das Fahrzeug. Zudem sind Taucher der DLRG sowie Boote am Einsatzort.

Foto: Alf Kaufmann Rettungskräfte der Feuerwehr, Polizei und DLRG sind im Einsatz

Foto: Alf Kaufmann Der leere VW Golf wird nach Hinweisen abgesucht.

Weitere Informationen folgen.

(ga)