An der Melanbrücke in Troisdorf : Leeres Auto am Siegufer gefunden: Besitzerin wird vermisst

Ein fahrerloser Pkw wurde am Uferhang an der Melanbrücke in Troisdorf gesichtet. Foto: Alf Kaufmann

Update Troisdorf Am Montag ist ein Fahrzeug am Siegufer an der Melanbrücke in Troisdorf gesichtet worden. Am Sonntagabend hatten Angehörige die Besitzerin des Pkws als vermisst gemeldet. Rund 100 Einsatzkräfte untersuchten die Sieg und den umliegenden Bereich.



Am Montagvormittag ist am Rand der Sieg an der Melanbrücke in Troisdorf ein grauer VW Golf gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, wurde die 31-jährige Besitzerin des Fahrzeuges am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Derzeit sucht ein Hubschrauber den Fluss ab, da Grund zur Sorge bestehe, dass sich die Person in der Sieg befindet.

Feuerwehr, Polizei und Taucher sowie Boote der DLRG waren mit insgesamt 100 Kräften am Einsatzort. Die Polizeibeamten stellten fest, dass ein Fenster des Fahrzeugs beschädigt ist und nehmen an, dass das Auto möglicherweise aufgebrochen wurde. Bislang ist noch unklar, ob dies mit der Fahrzeugbesitzerin im Zusammenhang steht.

