Interkommunaler Mobilitätstag Mit App statt Auto zuverlässig von A nach B

„Natürlich brauchen wir die Mobilität, etwa für Kundenbesuche oder gut ein Viertel der Mitarbeiter, die vor Ort im Büro arbeiten müssen“, so Schröder. Doch müsse man in Zukunft strategisch auf den Einsatz verschiedener Verkehrsmittel setzen, etwa in Hinblick auf Ereignisse wie die Sanierung der Rheinbrücken oder eine mögliche Einführung der Citymaut. Um nachhaltige Mobilität nach vorn zu bringen, setze der Konzern etwa auf eine App, die alle verfügbaren Verkehrsmittel in einem digitalen Raum bündelt. „Ziel ist es, den Umstieg vom Auto so bequem und zuverlässig wie möglich zu machen“, sagte Schröder.