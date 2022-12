Letzter Auftritt von Eckart von Hirschhausen : Mit Humor der Zukunft entgegen

Troisdorf Die WDR 5 Radioshow ist zu Gast in der Stadthalle Troisdorf. Die sollte man sich nicht entgehen lassen, es ist die letzte Gelegenheit in der Region, Eckart von Hirschhausen noch einmal live zu erleben.

Eigentlich kann man mit Blick auf die Zukunft nur weinen. Alles bricht auseinander, nichts ist mehr sicher – da hilft nur Verzweiflung. Oder Humor. Eckart von Hirschhausen und Tobias Mann bevorzugen auf jeden Fall letzteres und sind daher die idealen Gäste für die WDR 5 Radioshow, die unter dem Motto „Funny For Future“ erstmals in der Stadthalle Troisdorf zu Gast ist. Ein Termin, den man sich nicht entgehen lassen sollte, ist dies doch die letzte Gelegenheit in der Region, Hirschhausen noch einmal live zu erleben. Ende März kommenden Jahres wird sich der Kabarettist, für den Lachen stets die beste Medizin ist, von der Bühne verabschieden und sich anderen Projekten zuwenden, doch zuvor stellt er sich noch einmal einigen der zentralen Fragen, die sich der Kleinkunstszene beim Blick voraus unweigerlich stellen. Kann man über den Klimawandel lachen, und wenn ja, zünden die Pointen auch in Holland? Wo verläuft die Grenze für Witze über den Ukrainekrieg? Und was ist der Unterschied zwischen nachhaltiger Lustigkeit und Einweg-Gags? Das und mehr soll an diesem Abend diskutiert werden.