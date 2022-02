Feuerwehr zweimal vor Ort : Mitarbeiter von Firma in Troisdorf klagten über Reizungen

Mitarbeiter von Firma in Troisdorf klagten über Reizungen

Troisdorf Über den Tag verteilt, klagten mehrere Schichten von einem Logistikunternehmen in Troisdorf über Augen- und Halsreizungen. Die Feuerwehr ist vor und führt zahlreiche Messungen durch.

Bereits am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr Troisdorf zu einem Einsatz in die Camp-Spich-Straße. Mitarbeiter einer ansässigen Logistikfirma klagten über Reizungen in Augen und im Halsbereich. Messungen durch die Einsatzkräfte ergaben keine Anzeichen für Gefahr. Die Mitarbeiter wurden durch den Notarzt untersucht.