Bürgerbefragung Die Stadt Troisdorf will die beliebtesten Verkehrsmittel ermitteln

Was Troisdorf für das Stadtgebiet macht, findet auch auf Bundesebene statt: Bundesverkehrsministerium, Länder, Landkreise und Verkehrsverbünde haben sich für die Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) zusammengeschlossen. Auch der Rhein-Sieg-Kreis und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg sind Teil des Projekts, das bundesweit 185.000 Haushalte befragen wird. Das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften aus Bonn führt ab Ende März in zufällig ausgewählten Haushalten im Kreis Interviews zu Mobilität und Verkehrsmitteln durch. „Wir benötigen eine gute Datenbasis für die Verkehrsplanung im Rhein-Sieg-Kreis. Deshalb bitten wir die ausgewählten Haushalte um aktive Teilnahme an der Befragung“, sagt André Berbuir, Leiter Stabsstelle Verkehr und Mobilität des Rhein-Sieg-Kreises.