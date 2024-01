Mordfall aus Düren Mordverdächtiger nach Durchsuchungen in Troisdorf festgenommen

Nach dem Mord an einem 33-jährigen Mann am zweiten Weihnachtstag 2023 in der Dürener Kreuzstraße ist nun ein 60-jähriger Tatverdächtiger aus Düren festgenommen worden. Das teilen Polizei Staatsanwaltschaft Aachen heute in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Zuvor hatte die Aachener Polizei im Zuge der Ermittlungen Altkleider-Container in Troisdorf durchsucht.

Umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung von Beweismaterial führten die Mordkommission der Aachener Kriminalpolizei auf die Spur des Mannes, gegen den das Amtsgericht Aachen auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun auch Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes angeordnet hat, heißt es in der Pressemitteilung. Das Opfer und der mutmaßliche Täter standen in einer persönlichen Beziehung zueinander.