Polizei durchsucht Altkleider-Container Tötungsdelikt in Düren führt Ermittler nach Troisdorf

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein 33-jähriger Mann in der Nähe des Dürener Hauptbahnhofs auf der Straße erschossen worden. Der Dürener starb an den Schussverletzungen. Die Aachener Staatsanwältin Anna Kraft ist zuständig für Organisierte Kriminalität sowie Wirtschaftssachen und mit dem Fall betraut: Sie bestätigt, dass es sich in Troisdorf um Ermittlungen im Zusammenhang mit diesem Mord handelt.