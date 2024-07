Unfall auf B56 bei Much 45-Jährige bei Zusammenstoß mit Baum verletzt

Am Samstagmorgen ist auf der B56 bei Much eine 45-Jährige schwer verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Die Frau war gegen 7.20 Uhr aus Much kommend auf der Bundesstraße unterwegs, verlor nach der Ortschaft Wellerscheid in einer Kurve jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.