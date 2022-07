Kultur-Sommer in Troisdorf : Musik und Theater unter freiem Himmel

Kultur-Sommer in Troisdorf

Die Konzertreihe Tropen Air geht in die nächste Runde. Foto: Baquet Photodesign

Troisdorf Die Konzertreihe Tropen Air ist nur eines der sommerlichen Kultur-Angebote in Troisdorf. Unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt bietet die Stadt auch Theater, Akrobatik und Comedy.

Umsonst und draußen gibt‘s während der Sommermonate in Troisdorf viel Kultur – so hat etwa die Tropen Air-Reihe gerade erst Halbzeit. Zum insgesamt vielfältigen Programm gehören auch bekannte Künstler. Die bisherigen Open-Air-Veranstaltungen seien gut angekommen, teilt die Stadt mit und gibt einen Ausblick auf das, was die Troisdorfer und andere Kultur-Interessierte aus der Umgebung im weiteren Verlauf des Sommers erwartet.