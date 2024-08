Festival der Kulturen in Troisdorf Musik verbindet die Kulturen beim Festival an der Burg Wissem

Musik ist wie in jedem Jahr das verbindende Element beim Festival der Kulturen an der Burg Wissem in Troisdorf. Mit dabei ist am Wochenende 17. und 18. August die Mendenerin Martina Schneider. Sie spielt Didgeridoo, das traditionelle Instrument der australischen Aborigenes. „In dieser Zeit brauchen wir Verbindung“, findet die Musikerin. Das wird ihrer Meinung nach durch das Festival der Kulturen gefördert.