Troisdorfer müssen sich verantworten Mutter und Sohn wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

Die Mutter führte das Troisdorfer Logistikunternehmen seit dem Jahr 2008 als Geschäftsführerin, später war dann auch ihr Sohn in das Familienunternehmen eingestiegen, seit 2018 ebenfalls als Geschäftsführer. In dem Zeitraum zwischen September 2013 und Januar 2019 sollen sie die 39 Beschäftigten weder zur Sozialversicherung angemeldet noch in der Folge für sie Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerbeiträge auf die Löhne abgeführt haben. Die dadurch entstandenen Sozialversicherungsschäden sollen sich laut Anklage auf rund eine halbe Million Euro summiert haben, knapp 40.000 Euro davon werden dem Sohn zugerechnet. Dazu kommt ein Steuerschaden von mehr als einer Viertelmillion Euro.