25 Jahre Trowista in Troisdorf Wirtschaftsförderer setzen auf Netzwerken als Erfolgsrezept

Troisdorf · Dynamit Nobel zerfiel, die belgischen Streitkräfte zogen ab und der Hertie wurde geschlossen – ein tiefgreifender Strukturwandel war der Grund dafür, in Troisdorf eine Wirtschaftsförderung aufzubauen. Was die Trowista 25 Jahre nach der Gründung geschafft hat und was nun ansteht.

24.07.2024 , 15:00 Uhr

Vor 25 Jahren zogen die letzten Geschäfte aus dem ehemaligen Hertie-Gebäude. Inzwischen hat sich darin das Happy Franky angesiedelt. Foto: Richard Bongartz

Von Andrea Ziech