Naturschutz im Rhein-Sieg-Kreis Neue Naturschutzbeauftragte sind in der Region unterwegs

Für die Zukunft sucht die Untere Naturschutzbehörde noch Naturschutzbeauftragte für den geschützten Landschaftsbestandteil des Rheinufers in Bornheim-Hersel und die Naturschutzgebiete Hohes Wäldchen in Windeck, das Siebengebirge in Königswinter und Bad Honnef sowie die Wahner Heide in Troisdorf. Für die Wahner Heide sucht der Rhein-Sieg-Kreis außerdem Reitbeauftragte. Sie sollen andere Reiterinnen oder Reiter über die Reitplakette und die offiziellen Reitwege informieren. Interessierte können sich per E-Mail an bianca.boeckel@rhein-sieg-kreis.de wenden.