Kommentar zum S 13-Fiasko : Noch viele Fragen offen

Hier endet die S13, wenn sie mal fertiggebaut ist. Foto: Dylan Cem Akalin

Region Es ist ein 750-Millionen-Euro Fiasko. Und weder Landrat Schuster noch Oberbürgermeisterin Dörner äußern sich dazu. Da ist eine Menge schiefgelaufen - und es sind immer noch offene Fragen über die verfehlte S13-Planung, bei der eine wichtige Brücke einfach vergessen wurde. Unser Autor findet das alles unglaublich.

Das ist der Stoff, aus dem Satire gemacht wird. Am Ende wird der Ausbau einer 13 Kilometer langen Bahnstrecke den Steuerzahler wohl gut eine Milliarde Euro gekostet haben. Und das für eine S-Bahn, damit Bonner umsteigefrei bis Troisdorf kommen. Nicht, dass Troisdorf nichts zu bieten hätte. Aber hätte es nicht auch ein Schnellbus getan?

Der neue Sachstand zur S13, die die Bundesstadt eigentlich mit einer tollen Bahn an den Flughafen anbinden sollte, wirft immer mehr Fragen auf. Zum Beispiel die, was eigentlich die Verkehrs- und Planungsexperten im Stadt- und Kreishaus gewusst haben? Beziehungsweise, warum sie nicht längst Alarm geschlagen haben? Die Brücke bei Troisdorf wurde schon vor mindestens sechs bis sieben Jahren vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben. Anders wäre sie ja gar nicht erst im Bundesverkehrswegeplan aufgetaucht. Wieso ist der Politik das nie aufgefallen? Sonst wir ja auch wegen jedem Verkehrsprojekt leidenschaftlich gestritten. Und jetzt? Will niemand etwas gewusst haben.

Was gerade mit dem Bau und den Planungen rund um die S13 geschieht, ist auch symptomatisch für einen immer weiter um sich greifenden Organisationsmoloch. In allen Bereichen ist das zu erkennen. Umstrukturierungen ohne Ende ohne dass sie merkliche Verbesserungen bringen. Heißt in diesem Fall: Die Strukturen bei der Bahn gehören dringend auf den Prüfstand. Wie kann es sein, dass sich eine Projektgruppe mit jedem Detail zwischen Oberkassel und Troisdofer Bahnhof befasst, aber das Wesentliche aus den Augen verliert? Nämlich, dass die Bahn, für die die Strecke für viel Geld ausgebaut wird, auch die Funktion erfüllt, für die sie konzipiert worden ist.