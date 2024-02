Autobahnverbindung zwischen Wesseling und Troisdorf SPD-Kreisvorsitzender: Wer hat in Sachen Rheinspange den Hut in NRW auf?

Alles Bisherige sei quasi informell und in Form der frühzeitigen Beteiligung gewesen. Nach der Feststellung einer Vorzugsvariante gehe es nun in die Linienbestimmung. „Unabhängig von der Äußerung eines Ministerpräsidenten setze ich jetzt darauf, dass in einem streng formellen Verfahren tatsächlich auch Vor- und Nachteile erarbeitet werden, und zwar in einer Variation, die gerichtlichen Überprüfungen standhält. Das sollte man nämlich in Deutschland nicht unterschätzen“, sagte der SPD-Politiker. „Wenn Ministerpräsident Hendrik Wüst sagt, dass die Planungen mit Hochdruck vorangetrieben werden sollen, dann ist das sehr interessant, weil er selber als Verkehrsminister auch lange Verantwortung getragen hat.“ Wie berichtet, hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) jüngst gefordert, die Planungen für eine Autobahnverbindung zwischen Wesseling und Troisdorf-Spich mit Tunnel unter dem Rhein „mit Hochdruck“ voranzutreiben.