Ferien-Angebote im Rhein-Sieg-Kreis Das können Kinder in den Osterferien machen

Ferien und nichts zu tun. Was vielleicht wie der sehnlichste Wunsch von Teenagern klingt, ist für jüngere Kinder ziemlich langweilig. Schließlich wollen sie in den Ferien doch so viel erleben. Damit die Kinder in den Osterferien also nicht nur tatenlos auf dem Sofa hocken, gibt es im Rhein-Sieg-Kreis wieder viele Freizeitangebote für die Kleinsten.