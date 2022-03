Verdacht auf illegales Glücksspiel : Polizei durchsucht Lokale und Privathäuser in Troisdorf

Wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel hat die Polizei Lokale und Privathäuser in Troisdorf durchsucht. Foto: Polizei Rhein-Sieg

Trosidorf Bei illegalen Karten- und Würfelspielen sollen in den vergangenen Monaten in Troisdorf regelmäßig zehntausende Euros umgesetzt worden sein. Bei nächtlichen Durchsuchungen nahmen Polizisten am Sonntag drei Männer vorläufig fest.



Mit drei vorläufigen Festnahmen endete in der Nacht zu Sonntag ein gemeinsamer Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Troisdorfer Innenstadt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben Einsatzkräfte dabei drei gastronomische Betriebe sowie sechs Privathäuser wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels durchsucht.

Ermittler der Kriminalpolizei waren demnach in den vergangenen Monaten drei Männern auf die Spur gekommen. Sie stehen im Verdacht, als Besitzer oder Konzessionäre der in der Troisdorfer Innenstadt gelegenen Lokale, dort illegale Glücksspiele zu veranstalten. Bei den Karten- und Würfelspielen sollen regelmäßig mehrere zehntausend Euro umgesetzt worden sein.

Diese Aufnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft zeigen die Durchsuchungsmaßnahmen in Troisdorf. Foto: Polizei Rhein-Sieg

Dem nächtlichen Einsatz waren umfangreiche verdeckte Ermittlungen vorausgegangen. In der Nacht auf Sonntag haben dann rund 200 Polizistinnen und Polizisten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft zeitgleich die Gastronomiebetriebe und privaten Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Dabei trafen sie auf insgesamt 17 Personen, die sie kontrollierten. Drei 47, 49 und 57 Jahre alte Männer aus Troisdorf und Siegburg nahmen sie wegen des Verdachts der Veranstaltung unerlaubten Glücksspiels vorläufig fest. In den Gaststätten stellten sie zudem mehrere illegale Spielautomaten, Spieltische, Glücksspielequipment sowie einen hohen Bargeldbetrag sicher.

Wegen fehlender Haftgründe wurden die drei Festgenommenen nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung bis auf Weiteres auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird weiter wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels ermittelt. Neben den Ermittlerteams der Kriminalpolizei Rhein-Sieg waren auch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei sowie Diensthunde, die auf das Aufspüren von Banknoten spezialisiert sind, beteiligt.