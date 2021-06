Notruf kam Dienstagnachmittag : Polizei überwältigt 44-Jährigen nach Suizidandrohung

Troisdorf Ein Mann in Troisdorf wollte sich mit einem Messer das Leben nehmen.

Am Dienstagnachmittag konnte die Polizei in Troisdorf einen Mann überwältigen, der sich mit einem Messer das Leben nehmen wollte. Eine Kommunikation mit dem 44 Jahre alten Mann, der sich ein Messer an den Hals hielt, war den eingesetzten Polizeikräften vor Ort aufgrund seines Erregungszustandes nicht möglich.