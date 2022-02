Einsatz in Troisdorf : Polizei überwältigt mutmaßlich bewaffneten Mann

Am Montag haben Polizisten einen bewaffneten Mann in Troisdorf festgenommen. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf-Sieglar In Troisdorf hat die Polizei am Montag einen mutmaßlich bewaffneten Mann überwältigt und festgenommen. Der 23-Jährige hatte sich zuvor mit einer Pistole in seiner Wohnung eingeschlossen.



Von Tamara Wegbahn

Am Montagnachmittag haben die Angehörigen eines 23-Jährigen in Troisdorg-Sieglar die Polizei verständigt. Wie die Polizei mitteilte, gingen die Angehörigen davon aus, dass sich der junge Mann vielleicht in einer hilflosen Situation befände.

Als die Einsatzkräfte nach dem Rechten sehen wollten, öffnete der 23-Jährige die Wohnungstür. Dabei hielt er eine Pistole in der Hand. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass es sich bei der Pistole um eine echte Waffe handelte, zogen sie sich aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zurück und der Mann schloss die Wohnungstüre wieder.

Sowohl die Angehörigen des Mannes als auch die Polizeibeamten versuchten wiederholt mit dem 23-Jährigen in Kontakt zu treten, dieser blieb jedoch in seiner geschlossenen Wohnung. Die Beamten forderten letztlich Spezialeinsatzkräfte an, die den 23-Jährigen gegen 21 Uhr überwältigen und festnehmen konnten.