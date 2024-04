Auf frischer Tat ertappt Polizeibekannter Ladendieb in Troisdorf geschnappt

In der Galerie Troisdorf haben Zivilfahnder einen 27-jährigen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 27-jährige Troisdorfer zuvor in einem Geschäft die Sirene ausgelöst. Daraufhin ging er zunächst zurück in den Laden, bis der Ton verstummte.