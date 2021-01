Kontrolle in Troisdorf : Polizist von flüchtendem Autofahrer mitgeschliffen

Kontrolle in Troisdorf

Troisdorf Polizisten wollten am Montagabend in Troisdorf ein Fahrzeug kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch und schliff einen Beamten mehrere Meter mit. Dieser wurde verletzt, der Fahrer muss sich nun wegen verschiedener Vergehen verantworten.

Ein Polizist ist am Montagabend bei einem Einsatz in Troisdorf mehrere Meter von einem Autofahrer mitgeschliffen worden, der vor einer Kontrolle fliehen wollte. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.