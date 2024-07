Fest für Gewinner der Postcodelotterie in Troisdorf Insgesamt 1,4 Millionen Euro für 480 Glückspilze aus Spich

Die Schlange war lang, als sich am Samstagnachmittag bei sommerlich schwülen Temperaturen 479 von 480 Menschen aus Spich auf dem Troisdorfer Fischerplatz versammelten, um bei einem kleinen Fest ihren Gewinnen entgegen zu fiebern. Sie gehörten allesamt zu den Glückspilzen, die von der Deutschen Postcodelotterie mit dem dem so genannten „Juli-Monatsgewinn“ in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro bedacht wurden.