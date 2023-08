Prozess am Landgericht in Bonn Troisdorfer missbraucht seine Stiefenkelin

Wenn der Beamte Alkohol getrunken hatte, verlor er gelegentlich die Distanz und „grabschte“ – auch nach Mädchen. Bei seiner 2006 geborenen Stiefenkelin wurde der Troisdorfer schließlich straffällig. Das Bonner Landgericht verurteilte den 63-Jährigen am Mittwoch wegen sexuellen Missbrauchs in zwei Fällen und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Fall zu zwei Jahren Haft. Die Strafe wurde für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt.