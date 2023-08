Landgericht Bonn 40-Jährige aus Troisdorf muss dauerhaft in die Psychiatrie

Am 17. November 2021 verfasste die Frau nach Überzeugung des Gerichts einen Facebook-Post, der sich namentlich direkt an ihren Sohn richtete: „Ihr könnt deinen Vater umbringen, er hat es verdient“, heißt es darin. Und weiter: „Das russische Killerkommando kommt morgen.“ Das tat es zum Glück nicht, dafür tauchte aber wenige Tage später die Mutter des Jungen einmal mehr vor dem Haus auf, das ihr Ex-Mann – der mittlerweile geschieden war und das Sorgerecht für das gemeinsame Kind alleine innehat – mit seiner neuen Frau bewohnt. Es kam zu einer folgenschweren Rangelei auf einem Podest vor dem Eingang, in deren Verlauf der Vater gemeinsam mit der ihn angreifenden Mutter gut zwei Meter in die Tiefe stürzte. Insbesondere die Verletzungen des Mannes waren ernst.