Anklage wegen sexuellen Missbrauchs Vater missbraucht Tochter der Partnerin und entschuldigt sich

Vor der Jugendschutzkammer des Bonner Landgerichts ist ein 41 Jahre alter Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in sechs Fällen angeklagt. Er soll sich zwischen dem 1. September 2020 und dem 1. Mai 2021 mehrfach an der damals neunjährigen Tochter seiner Lebensgefährtin in deren Wohnung in Troisdorf vergangen haben, beim Waschen im Bad und beim Kuscheln im Bett. In einer von seinem Verteidiger Uwe Krechel verlesenen Erklärung gesteht der Angeklagte die Taten weitgehend. Er habe aber, als er etwa das Kind gewaschen habe, „keine sexuellen Gedanken“ gehabt. Im Übrigen habe er alles schon in einer „Befragung im Familienkreis“ eingeräumt, mehr wolle er dazu nicht sagen, außer: „Das tut mir leid, aber es ist nun mal geschehen.“