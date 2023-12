Prozessauftakt nach 20 Jahren Troisdorfer soll an Entführung eines Geschäftsmanns beteiligt gewesen sein

Am Abend des 7. Septembers 2003, einem Sonntag, klingelten gegen 21.40 Uhr zwei Männer an einem Wohnhaus in Troisdorf. Der Hausherr, ein Spediteur, der zu dieser Stunde einen Geschäftsfreund erwartete, öffnete – und sah sich zwei Unbekannten gegenüber. Sie sagten, sie müssten mit ihm in Ruhe reden, lockten ihn so aus dem Haus und gingen zusammen zu einem Spielplatz in der Nähe. Dort drängten sie den Unternehmer so gegen eine Wand, dass er nicht fliehen konnte. Einer drückte ihm einen harten Gegenstand gegen die Hüfte, mutmaßlich eine Waffe. Dann beschimpften sie ihn, er verdiene viel Geld mit illegalen Geschäften und mit Prostituierten und bugsierten ihn zu einem BMW mit GT (Gütersloh)-Kennzeichen, der von einem dritten Unbekannten gesteuert wurde.