Landgericht Bonn : Quartett beraubte illegalen Händler

Bonn/Troisdorf Vier Troisdorfer wollten einen Mann berauben, der mit gefälschten Markenschuhen handelte. Zwei der vier Täter verurteilte jetzt das Landgericht Bonn zu einer Geldstrafe und zu Sozialstunden.

Offenbar hatte sich das Geschäft bis in den Rhein-Sieg-Kreis herumgesprochen: Aus seiner Privatwohnung in Krefeld heraus verkaufte ein 33-jähriger Mann gefälschte oder leicht fehlerhafte Markenschuhe. Das Quartett, das sich am 11. Juli des Jahres 2019 von Troisdorf auf den Weg an den Niederrhein machte, wollte sich aber nicht mit ein paar Schnäppchen zufrieden geben. Die vier jungen Männer planten, dem illegalen Schuhhändler neben der Ware auch die Tageseinnahmen zu rauben. Davon waren auch die Richter der 8. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht überzeugt und verurteilten zwei der vier Täter wegen schwerer räuberischer Erpressung beziehungsweise wegen Beihilfe zum Diebstahl. Mit 80 Sozialstunden beziehungsweise einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro kamen die beiden Verurteilten günstig davon. Die eigentlichen Haupttäter wurden bereits im vergangenen Sommer in Krefeld verurteilt.