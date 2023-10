Stillfreundliche Kommune In Troisdorf gibt es jetzt Räume für Mütter mit Babys

Die Zertifizierung mit dem Stillbereich im Rathaus betrachtet Römer-Westarp als Auftakt. „Wir möchten in Troisdorf noch weitere Lokalitäten finden, wo stillende Mütter willkommen sind, und diese in einem Online-Stadtplan verzeichnen“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte. Sämtliche Infos zum Stillen in Troisdorf sollen künftig auf der Internetseite der Frühen Hilfen unter www.elternratgeber-troisdorf.de zusammengetragen werden. Auf dieser Seite sind vielfältige Angebote für Familien mit Kindern von null bis sechs Jahren zu finden. Ansprechpartner für die Seite ist Jörn Radtke, Koordinator der Frühen Hilfen. „Melden Sie sich gerne unter 02241/900517 oder per Mail unter RadtkeJ@troisdorf.de bei mir, wenn Sie als öffentliche Einrichtung oder als Gastronomiebetrieb oder andere Institution stillende Mütter willkommen heißen und auf der Karte mit stillfreundlichen Örtlichkeiten aufgeführt werden möchten“, so Radtke.