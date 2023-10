Erntedankfest auf Burg Wissem Regionale Köstlichkeiten, niedliche Küken und ein Musiktheater

Groß wurden die Kinderaugen, als sie am Samstag beim traditionellen Erntedankfest rund um die Burg Wissem in einem Brutkasten kleine Küken erblickten. Astrid Telohe und Tochter Anna vom Geflügelhof Wirtz aus Niederkassel-Rheidt präsentierten an einem Stand den Hühnernachwuchs und boten überdies frische Eier feil. „Wir haben etwa 10.000 Hühner in Boden- und Freilandhaltung und unternehmen alles, damit sich die Tiere auf unserem Hof wohlfühlen“, sagte Astrid Telohe, deren Ehemann Franz-Josef den zehn Hektar großen Rheidter Traditionshof bereits in der dritten Generation betreibt. „Auch das Futter für unser Geflügel bauen wir selbst an“, so Telohe.