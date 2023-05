Angriffe gegen Busfahrer in der Region „Manche können sich nicht beherrschen“

Bekir Kocabas hat Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Anfang Mai beleidigte ein Fahrgast den Busfahrer und schlug ihm die Glastür zwischen Fahrerhaus und Fahrgastbereich ins Gesicht. Einer seiner Kollegen war in diesem Jahr eine Woche im Krankenhaus, nachdem ein Jugendlicher ihm gegen den Kopf und ins Gesicht geschlagen hatte. Auch Busfahrer Özcan Özdemir kennt das aus eigener Erfahrung: 2021 wurde er am Bahnhof Troisdorf zusammengeschlagen. „Wir haben Angst“, sagt einer seiner Kollegen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchten. Vor allem am Wochenende, wenn an den großen Bahnhöfen viele Betrunkene unterwegs seien. Aber auch unter der Woche komme es zu problematischen Situationen.