NRW-Ministerpräsident zur geplanten Rheinquerung Wüst will Pläne für umstrittene Rheinspange „mit Hochdruck“ vorantreiben

Die geplante Autobahnverbindung zwischen der linksrheinischen A555 und rechtsrheinischen A59 dürfte Rückenwind bekommen. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert, dass die Planungen für die Rheinspange „mit Hochdruck“ vorangetrieben werden müssen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatskanzlei in Düsseldorf dem GA auf Anfrage. Wüst, der schon als NRW-Verkehrsminister ein Verfechter dieser zusätzlichen Rheinquerung war, will offenbar wieder Schwung in das ambitionierte Tunnel-Projekt zwischen Wesseling und Troisdorf-Spich bringen. Denn zuletzt war von der einstigen Euphorie für eine Autobahnverbindung der beiden Rheinseiten in der Region kaum noch etwas geblieben. Selbst das Bundesverkehrsministerium äußerte sich nur noch vage und schien kaum noch an eine Umsetzung des Milliardenprojekts zu glauben (wir berichteten).