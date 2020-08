Feuerwehreinsatz in Troisdorf : 30-Jähriger geht im Rotter See unter und muss reanimiert werden

Ein 30-Jähriger musste am Sonntagmorgen von der Feuerwehr aus dem Rotter See in Troisdorf gerettet werden. (Symbolfoto) Foto: Michael Lehnberg

Troisdorf Ein 30-Jähriger ist am Sonntagmorgen beim Schwimmen im Rotter See untergegangen. Der Mann musste von einem Taucher aus dem See geholt und von Rettungskräften reanimiert werden. Zum aktuellen Zustand des Mannes konnte die Polizei keine Angaben machen.



Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Einsatz am Rotter See in Troisdorf gerufen worden. Dort ist ein 30-Jähriger beim Schwimmen untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf GA-Anfrage mitteilte, waren drei Männer und eine Frau am Morgen schwimmen gegangen, als einer der Männer plötzlich unterging und aus bisher ungeklärten Gründen nicht mehr an die Oberfläche zurückkam. Die drei Angehörigen alarmierten die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr fuhr mit einem Schlauchboot und zwei Einsatzkräften zu der Stelle, wo der 30-Jährige zuletzt gesehen wurde. In 2,5 Metern Tiefe fanden sie den Mann, brachten ihn an das etwa zehn Meter entfernte Ufer und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Laut Schätzungen war er etwa 20 Minuten unter Wasser.

Vor Ort versuchten die Rettungskräfte, den Mann wiederzubeleben. Der 30-Jährige wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Über den aktuellen Gesundheitszustand konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Ein Seelsorger kümmerte sich um die Angehörigen.

Erst Anfang des Monats hatte ein Schwimmer eine leblose Person im Rotter See entdeckt.

(ga)