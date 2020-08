Einsatz in Troisdorf : Leblose Person aus Rotter See geborgen

Am Sonntag haben Einsatzkräfte nach einer vermissten Person im Rotter See gesucht Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf In Troisdorf ist am Dienstagmorgen im Rotter See eine leblose Person im Wasser entdeckt worden. Die Feuerwehr hat die Person am Morgen geborgen. Ob es sich um den Bonner handelt, der seit Samstag vermisst wird, ist noch unklar.



Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen eine leblose Person aus dem Rotter See geborgen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, haben Zeugen gegen 9.20 Uhr eine leblos treibende Person im Wasser gemeldet, woraufhin Polizei und Feuerwehr an den See ausrückten. Die Feuerwehr hat den Mann schließlich aus dem Wasser geborgen.

„Ob es sich bei der Person um den Vermissten handelt, können wir noch nicht sagen“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Leiche werde nun in der Gerichtsmedizin untersucht.

